У крові нардепа Антона Полякова виявили метадон [ Редактировать ]
У крові нардепа Антона Полякова судово-медична експертиза виявила метадон. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник МВС Артем Шевченко. За його словами, подальші дослідження мають встановити, як саме метадон потрапив в організм і чи могло це безпосередньо стати причиною смерті.
Шевченко нагадав, що нині розглядаються дві версії - або Поляков сам вживав цей наркотичний препарат, або його отруїли. Нагадаю, нардепа знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі Києва восьмого жовтня. За попередніми даними, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності.
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