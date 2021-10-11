Понад сто тисяч людей вийшли на протести у Польщі [ Редактировать ]
Масові протести у Польщі. Понад сто тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Євро-комісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.
До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, експрем'єр Польщі й лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися у ще сотні міст країни.
Мацей Левандовський, протестувальник:
Політична реальність, яка мене цікавить - це європейська реальність. Але я боюся, що ми прямуємо кудись у бік Москви. Це не те місце, де я бачу себе чи своїх друзів, сім'ю і дітей. Ні!
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