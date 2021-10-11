США надали Україні матеріально-технічну підтримку на понад 2,5 мільярди доларів [ Редактировать ]
Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіо-локаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку Президент США Джо Байден затвердив для України в серпні.
Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів.
Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ:
Протягом двох тижнів надходять планові вантажі. Виключно медичне обладнання у вигляді 5-ти мобільних госпіталів, мед обладнання для передових хірургічних бригад. Польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума майна планового складає біля 20 мільйонів доларів.
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