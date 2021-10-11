Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіо-локаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку Президент США Джо Байден затвердив для України в серпні.

Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів.

Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ: