У Святогірській лаврі відбулися святкові богослужіння [ Редактировать ]
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди тридцятиріччя створення Донецької єпархії Української Православної Церкви.
А також тридцятиріччя архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.
Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій:
Вы за тридцать лет Вашего архиерейского служения пережили много испытаний, трудностей. Но Господь дает великие испытания тем, кто великий.
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