Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, аби сприяти різноманітності в США.

США офіційно відновили міграційну лотерею -"Грін кард".

Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, аби сприяти різноманітності в США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року.

Її починають завчасно, щоб мати час опрацювати заяви. Адже зволікання із оформленням таких віз стало систематичним і подекуди призводило до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа.