Штати офіційно відновили роботу лотереї "Грін кард" [ Редактировать ]
США офіційно відновили міграційну лотерею -"Грін кард".
Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, аби сприяти різноманітності в США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року.
Її починають завчасно, щоб мати час опрацювати заяви. Адже зволікання із оформленням таких віз стало систематичним і подекуди призводило до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа.
по теме
Конгресс США разрешил выдавать ежегодно по 55 тыс. видов на жительство иммигрантам со всего мира. Также Джо Байден увеличил квоту приема беженцев в США до 125 тыс. в 2022 году
В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіо-локаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності в США.
У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників, тоді як у Росії - лише близько сотні американців.