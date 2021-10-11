Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів - головна мета наших вояків.

Одного армійця поранено на Донбасі. Де це сталося, у штабі не уточнили, лише повідомили, що стан військового - задовільний. Бійця ушпиталили. Загалом сьогодні на фронті зафіксували чотири ворожі атаки. Поблизу Південного противник гатив з важких гаранатометів, а позиції біля Кримського накрили зі стрілецької зброї. З передової - Станіслав Кухарчук.

Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже - така труба стає у пригоді, особливо коли з боку противника працюють снайперські групи.

Сергій - військовослужбовець Збройних сил України:

Я так розумію, що це підготовлені кадрові військові…тому, що судячи з їхнього обладнання , зброї , у них є все , що необхідно на сьогоднішній день …всі тепловізійні приціли , нічного бачення в тому рахунку.

Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно - з висот, які захопив ворог, наші позиції мов на долоні. Восени українським солдатам іще допомагає рослинність, але надійніше пересуватись окопами.

Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає, адже позиційна війна триває тут не один рік.

Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще в 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту й закріпитися. Про ті події тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи.

Останні кілька днів на цій ділянці відносне затишшя. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії - вона в них підведена майже до лінії фронту.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Можна абсолютно чітко сказати, що бували випадки у нас , бували випадки у сусідів , коли стріляли з дуже близької відстані - це точно не зона відведення.

Верхньоторецьке для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нещодавно була спроба зайти зліва , також відпрацювали - все згідно-відповідно, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, все добре.

Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів - головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь.