За словами медиків, її життю нічого не загрожує.

У Дніпрі 12-річна дівчинка впала з 7 поверху і дивом залишилася живою. Сталося це на вихідних. Зараз вона у реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. У неї травми ребер та кісток тазу.

З'ясувалося, що вона разом із друзями гуляла у недобудові. А от чому саме впала - тепер з'ясовують правоохоронці. Попередньо відомо, що в компанії тоді були двоє дівчат і хлопець. Однак момент падіння ніхто не бачив.

Сергій Єгоров, завідувач відділення інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

У девочки были множественные травмы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, и костноскелетные травмы. В настоящий момент ее состояние полностью стабилизировано. Жизни ребенка ничего не угрожает. Она уже в ясном сознании, но опять же самого момента она не помнит.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області: