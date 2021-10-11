У Дніпрі дівчинка впала з багатоповерхівки [ Редактировать ]
У Дніпрі 12-річна дівчинка впала з 7 поверху і дивом залишилася живою. Сталося це на вихідних. Зараз вона у реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. У неї травми ребер та кісток тазу.
З'ясувалося, що вона разом із друзями гуляла у недобудові. А от чому саме впала - тепер з'ясовують правоохоронці. Попередньо відомо, що в компанії тоді були двоє дівчат і хлопець. Однак момент падіння ніхто не бачив.
Сергій Єгоров, завідувач відділення інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
У девочки были множественные травмы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, и костноскелетные травмы. В настоящий момент ее состояние полностью стабилизировано. Жизни ребенка ничего не угрожает. Она уже в ясном сознании, но опять же самого момента она не помнит.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Ми опитали друзів, з якими вона проводила час. Вони повідомили, що вони гуляли. Після чого дівчина пішла до цієї недобудови. Вони її знайшли, вмовили спуститись на декілька поверхів нижче. Однак стався такий жахливий випадок.
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