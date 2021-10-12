Лідери Німеччини та Франції телефоном поспілкувалися з президентом Росії [ Редактировать ]
Після розмови з Володимиром Зеленським, лідери Німеччини та Франції телефоном поспілкувалися з президентом Росії. Вони закликали Путіна посприяти прогресу у мирних перемовах щодо ситуації на Донбасі. Також погодилися організувати зустріч у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.
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