Володимир Зеленський обговорив з Емануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до саміту "Нормандської четвірки".

Розмова відбулася у форматі відеоконференції. Говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі. Зеленський подякував Німеччині та Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. У відповідь Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час бесіди з президентом РФ.

Володимир Зеленський, президент України:

Я повністю підтримую цей формат і вважаю, що, окрім нормандського формату, у нас більш немає ніякого на сьогодні майданчику, щоб вийти з цієї ситуації й дійсно закінчити війну на сході України. Вважаю, що я б дуже хотів, щоб дійсно ми могли зустрітись найближчим часом. Я б дуже хотів також, щоб наша зустріч була предметною, в нормандському форматі. Але хотів би нагадати, що насамперед, усе ж таки багато речей було зроблено.