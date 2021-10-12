У Криму звільнили кількох татар [ Редактировать ]
У Криму звільнили кількох татар, яких затримали напередодні. Переважно це літні люди - повідомляє кримська солідарність. Напередодні затримали 20 людей.
Вони зібралися біля будівлі суду в Сімферополі - хотіли підтримати своїх родичів під час апеляційного засідання у справі "Хізб ут Тахрір". На всіх затриманих склали адмінпротоколи за порушення громадського порядку.
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