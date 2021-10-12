COVID-19 в Україні: майже дванадцять тисяч інфікованих за добу [ Редактировать ]
Майже 12 тисяч нових випадів ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 352 пацієнти померло, п'ять із половиною тисяч - одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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