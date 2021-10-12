Майже два мільйони жителів Китаю евакуювали через повені [ Редактировать ]
Китай потерпає від повеней. Майже два мільйони жителів евакуювали. Четверо людей загинули - це поліцейські, які намагалися допомогти потерпілим.
Понад тиждень зливи не вщухають у північній провінції Шань-Сі. Стихія зруйнувала 17 тисяч будинків і спричинила зсуви ґрунту в понад 70 районах. У Китаї вже прогнозують, що ця негода спричинить тяжчі наслідки, ніж повені три місяці тому в провінції Хен-Ань. Тоді загинули понад 300 осіб.
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