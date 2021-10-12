Ізраїльські археологи знайшли найбільшу виноробню давнього світу [ Редактировать ]
Ізраїльські археологи знайшли найбільшу виноробню давнього світу. Розкопки виявили величезний виробничий комплекс візантійської епохи у поселенні Явне, що на південь від Тель-Авіва.
Він складається з п'яти винних пресів, складів для витримки й збуту вина, а також печі для виготовлення глиняних амфор. Усе розташовується на площі понад квадратний кілометр. Збудували винарню півтори тисячі років тому. І, за словами істориків, її продукція в ті часи дуже цінувалася.
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