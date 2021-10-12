Будинок-карусель побудували у Боснії та Герцеговині [ Редактировать ]
Будинок-карусель побудував чоловік із Боснії та Герцеговини. Винахідник Воїн Кусич створив будівлю, яка самостійно обертається на 360 градусів. Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди - на максимальній.
Усі деталі диво-конструкції чоловік побудував сам і витратив на це шість років. За його словами, створити такий дім його спонукала дружина.
Воїн Кусич, винахідник:
Коли я будував наше сімейне гніздечко, спальня була з одного боку, а дитяча кімната - з іншого. Згодом моїй дружині це не сподобалося й вона попросила переробити дім так, щоб вітальня була біля дороги. Мені довелося виламати деякі стіни. Згодом я втомився від постійних скарг і ремонту. Тому й вирішив звести дім, який сам обертається, а краєвид змінюється автоматично.
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Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди - на максимальній.
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