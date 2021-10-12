В Британии развернули большую компанию вакцинации беременных [ Редактировать ]
В Великобритании развернули компанию касаемо скорейшей вакцинации от коронавируса беременных женщин. Их будут прививать независимо от срока. Об этом пишет Euronews.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, 20% тяжелобольных коронавирусом людей - вакцинированные беременные женщины.
Согласно исследованиям израильских врачей, перенесенный во время беременности коронавирус является не только опасным для будущих мам, но и для плода.
"Вакцину можно вводить на любом сроке беременности, мы получаем и отслеживаем большие данные о прививках для беременных, так вот, они не увеличивает риск выкидыша или мертворождения", - отметил президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов Джо Маунтфилд.
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