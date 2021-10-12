У Києві зафіксували рекордну кількість COVID-смертей [ Редактировать ]
Майже 12 тисяч нових випадів ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
352 пацієнти померло, 5,5 тисяч - одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині – 1,5 тисячі випадків.
Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина, повідомили у міністерстві охорони здоров'я. У Києві - рекордна кількість COVID-смертей з весни.
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