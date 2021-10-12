Журналісти закритих Радбезом телеканалів вийшли на мітинги [ Редактировать ]
Привернути увагу гостей саміту намагалися й журналісти трьох телеканалів, закритих за рішенням Радбезу.
Представники ЗМІ влаштували пікет біля Маріїнського палацу.
Оскільки вважають закриття медіа незаконним і таким, що суперечить європейським засадам свободи слова.
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