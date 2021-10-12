Не оминули на саміті доволі болючі теми як для України, так і для ЄС - енергетичну безпеку.

Європа в Україні. Сьогодні в Києві відбувся 23-ий саміт Україна-ЄС. Володимир Зеленський у Маріїнському палаці приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Результат їхньої розмови - підписана підсумкова заява на 25 пунктів. І деякі з них уже назвали... історичними!

Тож про що вдалося домовитися? І яке питання так і залишилося без відповіді? Яна Танчак усе бачила та чула.

23-ий саміт Україна -ЄС відбувся у доволі скромному форматі. Журналістам дозволили потрапили лише на прес-конференцію по закінченню зустрічі. На неї політики вийшли з запізненням майже на годину.

Зазначу, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн утрьох зустрілися вперше.

Володимир Зеленський, президент України:

23-ий саміт окреслив наші спільні здобутки і спільні позиції щодо політичної асоціації та інгерації України у внутрішній ринок європейського союзу, ми детально обговорили прогрес імплементації угоди про асоціацію.

На саміті підписали три документи. Один з них - угода про відкрите небо, а саме спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Цей документ має урівняти українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на маршрути, і полегшити відкриття нових. В наслідок чого - приємна новина для пасажирів - авіаквитки можуть подешевшати.

Володимир Зеленський, президент України:

Через 8 років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір , я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей.

Не оминули на саміті доволі болючі теми як для України, так і для ЄС - енергетичну безпеку. Представники Євросоюзу заявили - Україну не кинуть на призволяще. І вже запевняють - розробляють кілька сценаріїв.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб збільшити спроможності постачання від Європейського Союзу, не виключаємо ймовірність роботи щодо реверсійних потоків газу від Словаччини, а також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, і ми будемо вивчати перспективи їх використання для спільного блага.

Зеленський закликав посилити санкції. А представники ЄС як зазвичай заявили - територіальну цілісність України підтримують.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Ми направили наших співробітників на Схід України, щоб вони самі своїми очами побачили, які є потреби громади, яка допомога їм потрібна, допомога і інвестиції на майбутнє.

А ось коли ж Україна отримає навіть не членство в ЄС, а хоча б європейську перспективу - це питання так і залишилося без конкретної відповіді

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в Європейському Союзі щодо цього, і я хотів би сказати: останні місяці ми бачимо прискорення з вашого боку, яке дозволяє більше співпрацювати.

Ще дві угоди, які підписали під час саміту Україна – ЄС, сприятимуть розвитку співпраці у науковій та культурній сферах.