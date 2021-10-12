ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та судів, а також у порушенні прав жінок.

Суперечка Євросоюзу та Польщі! З'явилися чутки, що наша країна-сусідка може вийти з Євроспільноти. У ЗМІ навіть почали використовувати термін... Пол-екзит, на кшталт Брекзиту. А все тому, що Констуційний суд у Варшаві визнав, що польське законодавство - пріоритетніше, ніж європейське.

Поляки перспективою виходу із союзу занепокоєні, і навіть готові збирати "Євромайдан". Чи доведеться? Більше про непорозуміння Варшави та Брюсселя - Олена Абрамович.

У Польщі цими вихідними ледь не розпочався "Євромайдан". На вулиці вийшли десятки тисяч прихильників Євросоюзу, схвильованих, що Польща може вийти із ЄС. Такі чутки з'явились після того, як Конституційний суд Польщі назвав певні європейські закони неконституційними. Мовляв, щоб там не диктував Брюссель, національне законодавство - пріоритетніше. Польський прем'єр у вівторок запевнив - про вихід з ЄС навіть не думає.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Наша шановна опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити Євросоюз, вийшовши з ЄС. Очевидно, що це не просто фейкові новини, це щось гірше - це брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу.

Дещо інакше бачать ситуацію у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу нагадала, що усі країни під час вступу до ЄС підписують згоду на те, що закони ЄС є вищими над національними, і конституційними зокрема. А єврокомісарка Вера Юрова додала - якщо закрити очі на такі дії Варшави, Євросоюзу кінець.

Вера Юрова, єврокомісарка з питань європейських цінностей та прозорості:

Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, увесь ЄС почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цю нову главу, яку почав малювати польський Конституційний суд.

Це не перша суперечка Брюсселя та Варшави. ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та судів, а також у порушенні прав жінок, мігрантів і представників ЛГБТ. Та рішення Європейських судів польський уряд вирішив перекрити рішенням свого конституційного суду. Брюссель тепер готує санкції.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Зараз ми очікуємо на нові рішення Європейського Суду щодо ситуації в Польщі, а також можливих щоденних фінансових санкцій.

Санкції можуть сягати мільйона євро на день. Варшаві можуть перекрити також фінансування з європейських фондів. Проте влаштовувати пол-екзит не вигідно ні Брюсселю, ні Варшаві. 80% поляків підтримують членство в ЄС.