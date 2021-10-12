Якщо паливо перевірку на відповідність нормам не пройде, власникам АЗС доведеться сплатити штраф.

В Україні взялися за роботу АЗС. Держекоінспекція перевіряє бензин на відповідність стандартам, зокрема - і на вміст шкідливих речовин. Один із таких рейдів відбувся сьогодні.

Тож які шанси знайти якісне пальне на заправках? І що загрожує їхнім власникам у разі виявлення фальсифікату? Розкаже Даніїл Снісар

Гра в бензинову рулетку? Скільки у водіїв шансів заправити автомобіль якісним пальним?

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Порушення в основному відбуваються в порушенні параметрів бензину, дизельного пального.

Виявляється, залити в бак невідомо що ризикують усі без винятку водії. Бо чверть бензину, який продають на вітчизняних АЗС, - фальсифікат. Заради грошей ділки вдаються до різних схем: пальне везуть контрабандою або ж просто "бадяжать" на місці з неліквідних і дешевих нафтопродуктів.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95":

Происходит смешение этих компонентов в определенных пропорциях и тем самым производится фальсификат - безналоговый, низкокачественный бензин.

Результат - машини просто ламаються! До того ж, бензиновий фальсифікат при згоранні забруднює повітря. Тож за заправки взялися в Державній екологічній інспекції. Там почали масштабну перевірку.

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:

Виявлено більше ніж 1400 порушень і введено адміністративно-господарських санкцій на суму більше ніж 13 мільйонів гривень. Тобто, на жаль, мусимо констатувати, що глобально і тотально в Україні існує проблема з якістю пального. Це і контрафактне пальне, це і пальне, яке змішується з різних видів. Велика кількість присадок.

В один із таких рейдів з інспекцією йдемо і ми. Це одна зі столичних заправок. Під час попередньої перевірки документів АЗС виявили розбіжності. Зокрема, не було паспорту якості на дизпаливо.

Зараз фахівці відібрали кілька зразків пального. Його перевірять на якість, зокрема, на вміст шкідливих речовин.

Олена Сібілєва, завідувач сектору державного ринкового нагляду Держекоінспекції:

На сьогодні паливо не може перевищувати вміст сірки і обов'язково не можуть містити присадки, які вміщують сірку. Виходять токсичні сполуки, які шкідливі і для довкілля, і шкідливі для організму людини.

Дослідження пального триватиме кілька днів. І доти заправка не працюватиме.

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:

В цьому році вже 37 таких відборів з нашою лабораторією відбулося. Планується до кінця року ще порядка трьохсот відборів зразків. З одним простим, ключовим завданням: щоб в результаті згорання паливних мастильних матеріалів ми з вами, і українці, і містяни - могли дихати якісним повітрям.

Якщо паливо перевірку на відповідність нормам не пройде, власникам АЗС доведеться сплатити штраф. А неякісне пальне конфіскують.