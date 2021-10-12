Під Києвом невідомий обстріляв машину з дитиною [ Редактировать ]
Обстріляв сім'ю і втік. У передмісті Києва сьогодні невідомий у камуфляжі намагався вбити подружжя. Люди саме сідали у своє авто.
Після кількох пострілів, які влучили і в машину, і в ногу водієві, нападник зник. Жінка не постраждала. Цілою лишилась і дитина, яка саме була в салоні машини. Поліція нині розшукує стрільця. Кажуть, що зброя була перероблена, а основним мотивом нападу можуть бути старі кредити.
Андрій Нєбитов, заступник начальника ГУ Нацполіції в Київській області:
Ми намагаємось встановити і визначити шлях відходу цієї людини. Зараз можу повідомити, що первинно при допиті свідків ми встановиоли, що люди раніше, пів року тому, отримували погрози з приводу невиконання цивільно правових обов'язків. Начебто існує борг у сто тисяч доларів. Потерпілі вказують на конкретну особу, з якою є конфлікт. Ми розглядаємо цю версію і будемо розглядати інші версії.
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