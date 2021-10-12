Після кількох пострілів, які влучили і в машину, і в ногу водієві, нападник зник.

Обстріляв сім'ю і втік. У передмісті Києва сьогодні невідомий у камуфляжі намагався вбити подружжя. Люди саме сідали у своє авто.

Після кількох пострілів, які влучили і в машину, і в ногу водієві, нападник зник. Жінка не постраждала. Цілою лишилась і дитина, яка саме була в салоні машини. Поліція нині розшукує стрільця. Кажуть, що зброя була перероблена, а основним мотивом нападу можуть бути старі кредити.

Андрій Нєбитов, заступник начальника ГУ Нацполіції в Київській області: