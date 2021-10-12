Ситуацію на Донбасі найближчим часом планують обговорити країни нормандської четвірки. Це стало відомо після консультацій президентів України, Франції та канцлерки Німеччини. Лідери спілкувалися через відеозв'язок. Домовились поки що про міністерську зустріч. Там хочуть підготувати конкретні кроки для встановлення миру на Сході України.

Тим часом, сьогодні на фронті ворог атакував українські позиції біля Зайцевого. Минулося без втрат і поранених, кажуть у штабі ООС. Більше про ситуацію на передовій - Станіслав Кухарчук.

Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає, щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю п'ятдесятиметрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється.

Із цих позицій околиці окупованої Горлівки - ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти і постійно звідти накриває вогнем наші опорники. Зараз супротивник мовчить, адже днями армійці гідно відповіли на його зухвалі обстріли.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Війна не затихає, вона ніколи …от з 14 року вона як була, так і є. Просто бувають більш спокійніші періоди, коли більш активніші , але постійно відбуваються дії із застосуванням зброї , регулярно.

Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби.

Утім, ще не оговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру Ахметелі Георгій Цхададзе описує обстріл ворожого снайпера, під який він потрапив. Він і його українські колеги приїхали сьогодні на передову, щоб дати концерт для наших вояків.

Вражали армійців не тільки піснею, а й поезією. Бійцям читав її актор та герой фільму "Кіборги" Роман Ясіновський. На передовій артист уперше. Із хвилюванням у голосі каже: реальність від фільму істотно відрізняється.

Роман Ясіновський, актор:

Набагато не різкіше, а набагато конкретніше відчувається тут життя …навіть не знаю, як правильно …конкретніше , напевне …в будь-який момент все тут може змінитися.

Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового. Вона вперше побачила світ саме сьогодні на передовій, і автор цим пишається.

Борис Кутовий, письменик:

Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут , серед хлопців, серед побратимів …не в тилу серед тиші залів та абібліотек , а тут , де точаться бої і де люди кожну хвилину ризикують життям заради України.

Такі концерти на лінії фронту - справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду.