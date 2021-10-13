Полярне сяйво з'явилося у небі Канади [ Редактировать ]
Полярне сяйво з'явилося у небі Канади. Зелене мерехтіння зафіксували в провінції Альберта. Таке явище тут сезонне. За Полярним світінням спостерігають майже 300 днів на рік - із середини серпня та до кінця квітня. Через сонячні бурі, особливе зелене світло помітили також у США та Великій Британії.
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