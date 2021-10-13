Поліцейський за п'ять тисяч доларів відпустив затриманого [ Редактировать ]
На Київщині поліцейський за п'ять тисяч доларів відпустив затриманого, який перебував у розшуку. За таку суму правоохоронець обіцяв не документувати факт затримання.
Здирника спіймали на гарячому, коли той отримав другу частину хабаря - 50 тисяч гривень. Йому загрожує до десяти років ув'язнення.
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Правоохранители перекрыли центральные улицы столицы
Коноплі сягали двох метрів заввишки. Утім, плантацію важко було помітити через віддаленість від населених пунктів. А охороняли її двоє жителів Чинадієвого.
Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігались у райвідділку.
На улице между двумя прохожими возник конфликт. В ходе ссоры местный житель, 1998 года рождения, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента - мужчину 1977 года рождения. Одна из пуль попала ему в грудь. Ранение оказалось смертельным и потерпевший скончался на месте.