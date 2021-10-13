На Київщині поліцейський за п'ять тисяч доларів відпустив затриманого, який перебував у розшуку. За таку суму правоохоронець обіцяв не документувати факт затримання.

Здирника спіймали на гарячому, коли той отримав другу частину хабаря - 50 тисяч гривень. Йому загрожує до десяти років ув'язнення.