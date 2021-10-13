У Німеччині відшукали восьмирічну дівчинку, що зникла безвісти. Дитина заблукала в лісі під час походу в гори разом зі своєю сім'єю. Повідомляють, що вона гралася з братом, як раптом зникла. Упродовж двох діб, безперервно, дівчинку шукали рятувальники, правоохоронці та батьки.

Її знайшли поблизу німецько-чеського кордону - саме там, де й відпочивала родина. У дитини було переохолодження, тому її одразу доправили до лікарні. Медики запевнили - її життю ніщо не загрожує.