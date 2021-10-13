У Німеччині відшукали дівчинку що зникла безвісти [ Редактировать ]
У Німеччині відшукали восьмирічну дівчинку, що зникла безвісти. Дитина заблукала в лісі під час походу в гори разом зі своєю сім'єю. Повідомляють, що вона гралася з братом, як раптом зникла. Упродовж двох діб, безперервно, дівчинку шукали рятувальники, правоохоронці та батьки.
Її знайшли поблизу німецько-чеського кордону - саме там, де й відпочивала родина. У дитини було переохолодження, тому її одразу доправили до лікарні. Медики запевнили - її життю ніщо не загрожує.
по теме
Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту.
Германия, и Франция внесли Украину в список стран "высокого риска"
Консультативный комитет Германии по вакцинам разрешил использование бустерной дозы для лиц старше 70 лет
В среду, 6 октября, в Украину прибыл президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер
16-летняя девушка родила в уличном туалете, задушила новорожденного и умерла от потери крови