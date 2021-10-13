Японія вакцинуватиме громадян від ковіду третьою дозою [ Редактировать ]
Японія у грудні розпочне вакцинацію третьою дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.
У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом, у Японії уже вакцинували понад 65 відсотків населення.
Загальна кількість інфікованих - перевищила півтора мільйона. За останню добу захворіли 370 людей.
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