Вакцину отримають ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому

Японія у грудні розпочне вакцинацію третьою дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.

У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом, у Японії уже вакцинували понад 65 відсотків населення.

Загальна кількість інфікованих - перевищила півтора мільйона. За останню добу захворіли 370 людей.