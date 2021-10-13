Європейський союз розпадеться, якщо не відреагує на рішення Конституційного суду Польщі. Так вважає євро-комісарка Вера Йоурова. Водночас польський прем'єр заявив, що не збирається влаштовувати Полекзит, тобто вихід Польщі з ЄС. Більше про суперечку Варшави та Брюсселя - розкаже Олена Абрамович.

У Польщі цими вихідними ледь не розпочався "Євромайдан". На вулиці вийшли десятки тисяч прихильників Євросоюзу, занепокоєних тим, що Польща може вийти із ЄС. Такі чутки з'явилися після того, як Конституційний суд Польщі назвав певні європейські закони - неконституційними. Мовляв, хоч би що там диктував Брюссель, національне законодавство - пріоритетніше. Польський прем'єр у вівторок запевнив - про вихід із ЄС навіть не думає.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Наша шановна опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити Євросоюз, вийшовши з ЄС. Очевидно, що це не просто фейкові новини, а брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу.

Дещо інакше бачать ситуацію у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу нагадала, що всі країни під час вступу до ЄС підписують згоду на те, що закони ЄС є вищими над національними, і конституційним зокрема. А єврокомісар Вера Йоурова додала - якщо заплющити очі на такі дії Варшави - Євросоюзу кінець.

Вера Йоурова, єврокомісар з питань європейських цінностей та прозорості:

Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила діють всюди в Європі, ЄС почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цей новий етап, який розпочав польський Конституційний суд.

Це не перша суперечка Брюсселя та Варшави. ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та судів, а також у порушенні прав жінок, мігрантів і представників ЛГБТ. Та рішення європейських судів польський уряд вирішив перекрити рішенням свого Конституційного суду. Брюссель тепер готує санкції.

Дід'є Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Зараз ми очікуємо на нові рішення Європейського суду щодо ситуації в Польщі, а також можливих щоденних фінансових санкцій.

Санкції можуть сягати мільйона євро на день. Варшаві можуть перекрити також фінансування з європейських фондів. Проте влаштовувати "Полекзит" не вигідно ні Брюсселю, ні Варшаві. 80% поляків підтримують членство в ЄС.