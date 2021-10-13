На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації через перебої з газом [ Редактировать ]
Опалювальний сезон ще не розпочався, а в областях - вже проблеми. Попри підписаний Меморандум із центральною та місцевими владами й Нафтогазом - про фіксований тариф на газ, на Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації. Бо постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін. Схожа ситуація - і в інших областях, зокрема на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині та Одещині...
по теме
У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу.
Опалювальний сезон ще не розпочався, а в областях - вже проблеми.
Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Адже палива - в українських сховищах достатньо.
Подешевшав, але не значно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ "пригальмували". Тепер тисяча кубів коштує приблизно тисячу доларів. Утім, це - все одно дорого!
Правительство Украины, "Нафтогаз" Украины и Ассоциация городов подписали Меморандум о взаимопонимании