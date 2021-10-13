Урядовці і постачальники запевняють: для українців ціна на газ не зміниться до травня наступного року

Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.