В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Православные христиане в этот день молятся и просят веры, здоровья, милости и помощи. Также верующий молят о том, чтобы Богородица оберегала их, накрыв своим покровом.

Ранее мы детальнее писали о том, о чем стоит молиться в этот праздник. Смотрите также, что нельзя делать в праздник. Читайте также календарь православных праздников на октябрь-2021.

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