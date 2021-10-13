Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы на 14 октября [ Редактировать ]
Источник: Подробности
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы.
Православные христиане в этот день молятся и просят веры, здоровья, милости и помощи. Также верующий молят о том, чтобы Богородица оберегала их, накрыв своим покровом.
Ранее мы детальнее писали о том, о чем стоит молиться в этот праздник. Смотрите также, что нельзя делать в праздник. Читайте также календарь православных праздников на октябрь-2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников.
В октябре во всем мире отмечают самый мрачный и загадочный праздник в году - Хэллоуин
В первое воскресенье месяца, 3 октября, в Украине традиционно отмечают День учителя