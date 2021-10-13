Із протитанкових гранатометів і кулеметів вдарив по наших воїнах сьогодні ворог на Донбасі. Минулося без втрат та поранених. Під вогнем опинились Шуми, Попасна та Катеринівка, кажуть у штабі ООС, і додають, що на всі три атаки відповіли адекватно. Репортаж із передової -далі.

На спідометрі 150, а за вікном - руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські військові називають "дорогою життя" - вона постійно прострілюється ворогом. Той закріпився у терміналі і звідти веде вогонь по проїжджих протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником - він звідси на відстані автоматного пострілу.

У такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

По туману погана видимість, і ми погано видимо. І треба наблюдати, і обережно спостерігати частіше.

Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух з боку противника в напрямку наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет.

Українські бійці змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує - позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Востаннє ворог накривав наших хлопців із важкої артилерії.

Утім, до лінії фронту сили противника підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний, звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Буває, чуємо, що так зранку , десь з 5:30 , з 6:15 вони прогрівають свою техніку і так само прогрівають з 22:00 до 23:00… вони в готовності, я не знаю, яка в них команда, але піти вперед можуть.

Якщо так станеться, армійці готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає.