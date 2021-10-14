Тихоокеанське узбережжя Мексики накрив ураган "Памела" [ Редактировать ]
Тихоокеанське узбережжя Мексики накрив ураган "Памела". Сильний вітер і зливи повалили дерева та затопили автошляхи. Синоптики кажуть, наприкінці тижня "Памела" ослабне. І наблизиться до американського Техасу у вигляді дощу. Про загиблих або травмованих не повідомляють.
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