Правоохоронці затримали лідерів злочинного угруповання [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали лідерів злочинного угруповання, які діяли в одному з районів Києва. Зі звичайних людей вони вимагали повернення фейкових боргів, а з підприємців - щомісячну "данину". Якщо жертви платити відмовлялися - погрожували фізичною розправою. Чоловіків заскочили на гарячому - вони саме отримували гроші від підприємців. Їм повідомили про підозру.
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