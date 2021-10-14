У Харкові відкрили реабілітаційний центр для дітей із синдромом Дауна [ Редактировать ]
У Харкові відкрили реабілітаційний центр для дітей із синдромом Дауна. Малюків готуватимуть до школи, навчатимуть малювати та грати на музичних інструментах. І головне, кажуть батьки, діти спілкуватимуться.
Як довго чекали на такий центр у місті-мільйоннику - далі в сюжеті.
Ці діти - дуже різні. І дуже талановиті.
Тепер для дітей із синдромом Дауна створили свій центр. Тут для їхнього розвитку, і фізичного, і психологічного, є все необхідне. Щодня з ними працюватимуть педагоги й психологи. Готуватимуть до школи. А ще допомагатимуть опановувати різні професії.
Ірина Шевченко, президент Харківської благодійної організації батьків дітей з хромосомними особливостями й докторів-генетиків:
Будем лепить свечи, мы будем делать мыло, мы будем рисовать. У нас будет гончарская мастерская.
Діана Довгопол - тренер із чирлідингу, вже понад рік працює з такими дітками. Возить на змагання. Каже, їхні тренування майже нічим не відрізняються від звичайних.
Діана Довгопол, тренер із чирлідингу:
Мы работаем точно так же, как и с нормотипичными детьми, у них нет никаких поблажек, нет никаких у них привилегий. Они так же работают, я их так же ругаю, когда у них что-то не получается. Когда они начинают баловаться.
Також тут працюватиме футбольна секція.
Ігор Волченко, тренер з футболу:
У нас легкая разминка, общая физическая подготовка, отжимания, приседания. И через футбол координация движений. Они развиваются больше, двигаются.
Та головне, кажуть батьки, тут діти спілкуватимуться, а дорослі - обмінюватимуться досвідом.
Світлана Польова, мати дитини із синдромом Дауна:
Детям не хватает общения. Они, многие на индивидуальном обучении. Общество их побаивается, с ними во дворе никто не дружит. Здесь они между собой все одинаковые. Они любят друг друга и этих проблем не замечают.
Родин, де виховуються діти із синдромом Дауна, у Харкові майже 250. І вони дуже потребують підтримки й розуміння. Тож такі центри вкрай необхідні.
Андрій Спаський, депутат Харківської міськради:
Открылся первый в Харькове центр помощи "детям солнца". Спасибо большое всем тем людям, которые приложили усилия для того, чтобы этот центр был открыт. Они прошли долгий путь и благодаря, в том числе, нашей фракции ОПЗЖ, благодаря депутатам других фракций, сегодня мы получили это прекрасное место. Дом для "детей солнца" в Харькове. Надеюсь он будет не последним.
Філії центру мають невдовзі з'явитися в різних районах Харкова.
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