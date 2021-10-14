Унікальна порцеляна 19 та 20 століть поповнила колекцію Кропивницького музею мистецтв. Тарілки, чашки, вази та статуетки подарувала викладачка мистецтв Олена Берикул-Криворучко із Канади. Довгі роки вона збирала унікальні експонати. Купувала їх на блошиних ринках та аукціонах. Деяким витворам мистецтва - майже 200 років. Загалом Кропивницький музей у дар отримав понад сто предметів.

Марія Войченко, науковий співробітник Музею мистецтв у Кропивницькому:

Маємо велику географію від Сходу до Заходу, від Америки до Канади, є різні експонати, з різних країн, тому можна порівняти, як це робили там, як це робили деінде, і плюс до всього можна повивчати хто кого копіював. Тому що була така тенденція - спочатку порцеляна в Китаї, потім Японія, Європа і як це все куди переходило. І це дуже великий пласт роботи.