COVID-19 в Україні: майже дев'ятнадцять тисяч інфікованих зафіксували за добу [ Редактировать ]
18 тисяч 881 новий випадок коронавірусу зафіксували в україні минулої доби. 412 пацієнтів померли. Одужало - майже 8 тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Добовий показник у більш як тисячу - також перевищений на Львівщині та Житомирщині.
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Одужало - майже шість із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань на Харківщині - півтори тисячі випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина.
207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.