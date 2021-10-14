Поврежденный накануне корабль Военно-морских сил буксируют в Одессу. Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Его экипаж частично вернули в пункт постоянной дислокации.

По состоянию на утро четверга, 14 октября, личный состав, который не задействован в мерах по обеспечению живучести судна, был доставлен в пункт постоянной дислокации.

Отметим, что для спасения корабля задействовали аварийный отряд ВМС.

На данный момент корабль буксируют в Одессу. Авария произошла с судном размагничивания U-811 "Балта".

Ранее мы писали о том, что военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждения во время выполнении задач в Черном море.

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