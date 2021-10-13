В среду, 13 октября, военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждения во время выполнении задач в Черном море. Причинной стало ухудшение погоды. Начата спасательная операция. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Так, из-за резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация и корабль получил повреждения.

После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть.

Начата спасательная операция. В ней задействованы корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

Экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря для проведения антарктических миссий вошел исследовательский корабль James Clark Ross. Как пишет Twitter-блог Yörük Işık, отслеживающий корабли, проходящие через Босфор, корабль прошел пролив, и направлялся из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

Кроме того, украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром, этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский".

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