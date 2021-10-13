Военный корабль Украины получил повреждения: началась спасательная операция [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В среду, 13 октября, военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждения во время выполнении задач в Черном море. Причинной стало ухудшение погоды. Начата спасательная операция. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.
Так, из-за резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация и корабль получил повреждения.
После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть.
Начата спасательная операция. В ней задействованы корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.
Экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.
Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.
Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря для проведения антарктических миссий вошел исследовательский корабль James Clark Ross. Как пишет Twitter-блог Yörük Işık, отслеживающий корабли, проходящие через Босфор, корабль прошел пролив, и направлялся из датского порта Фредериксхавн в Одессу.
Кроме того, украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром, этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инцидент случился на Харьковском шоссе, 166 В
Представитель МВД Артем Шевченко заявил о том, что депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее
В Польше, в городе Стараховица, погибла 51-летняя украинка
В центре Одессы, в одном из отелей, нашли мертвым мужчину
В ночь с четверга на пятницу, 8 октября, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым