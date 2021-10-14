Вони несуть чергування без зброї в руках, але цих людей можна повною мірою - теж назвати нашими захисниками. Йдеться про медиків, які працюють в ковідних відділеннях українських лікарень. Про них наш наступний сюжет.

Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами.

Зоряна Романишин, лікар терапевт ковідного відділення:

Зараз вам зробимо укол, зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі, в більшості лежачі, киснезалежні. Важко працювати.

Арсен, пацієнт:

Я в реанімації вже десять днів стан поліпшується, але помалу. Прошу вас вакцинуватися люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти, не балуйтесь.

Нині в цьому ковідному відділенні - 300 пацієнтів.

Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як-от, у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу тут на кисні вже дев'ятий день. Обоє - не вакциновані.

Марія, дружина пацієнта:

Ми виписалися з травматології, приїхали додому і він почав задихатися. Викликати скору. Привезли. Його зразу підключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч. Що санітарочки, що медсестри.

Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну - на ногах.

Підходимо дуже часто - разів десять на добу, то, напевно, точно, до кожного хворого.

До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла. Хоча ця хвиля - значно важча.

Тетяна, медсестра:

Захворювання зараз набагато важче протікає, більша смертність, хворі набагато важчі, лежачих дуже багато.

Майже півтисячі хворих нині й у Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій - тут вирішили збільшити кількість ліжко-місць - до тисячі.

Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова:

З тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного. За добу поступило вісім пацієнтів у вкрай тяжкому стані на штучній вентиляції легень. Назагал зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень.

Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше ніж третина. У столиці - половина.

Кожен день приймаємо близько 50-60 скорих.

В Олександрівській лікарні запевняють - хвороба помолодшала.

Віктор Авранчук, лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні:

Часто вже молоді люди хворіють, до 40. І вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше.

Майже всі ушпиталені тяжкі хворі - не робили щеплення. Тож медики укотре закликають вакцинуватися.