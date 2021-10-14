Безпілотники, бронетранспортери, засоби захисту від мін та вогнепальна зброя. Це і не тільки можна побачити у Києві на виставці "Цифрового майбутнього армії". Організована вона до Дня захисника та захисниць України. Тут представлені також новітні зразки військової техніки та озброєння Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та Держприкордонслужби. До речі, доступ до техніки - абсолютно вільний.

В надітих елементах автомобіль вас замітить і водій зможе зробити якийсь певний маневр, щоб уникнути ДТП...

Уникнути ДТП і застерегти від неї інших. У секторі поліції розповідають малим і дорослим, що треба робити, аби зберегти своє життя на дорозі.

Демонстраційних секторів на виставці декілька. Там представлені новітні зразки техніки та озброєння з різних силових структур. Та через війну на Донбасі особлива увага - до сектора Збройних сил України. Тут показують, чим користуються українські захисники, аби уникнути небезпеки.

Вадим Фролов, молодший лейтенант:

Тут у нас идет легкое снаряжение для разминирования, так же на легком снаряжении в комполекте идет баллистический визор. Он защищает от осколков нашего сапера. Так же фартук - тоже защищает от мелких осколков.

Одне з ноу-хау виставкової колекції - безпілотник останнього покоління. Він уже встиг політати над ворожими позиціями та зарекомендував себе як найкращий.

Олександр, пілот-інструктор:

Він всепогодний. Шквальні вітри для нього - не перепона. Сніг - не перепона. Дощ - не перепона. Навіть туман для нього не являється перепоною. Він оснащений тепловізійною камерою, яка пробиває крізь хмари й можна вести розвідку або корегування.

Кількість та унікальність експонатів дає змогу зрозуміти, наскільки Україна готова до захисту громадян. На зразки високоточної зброї, засобів розвідки та зв'язку можна буде подивитися до 17 жовтня.