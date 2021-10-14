На Кубі - рятують ламантинів! І водночас борються з рибалками, які виловлюють ссавців. Більше про тварин і про те, як волонтери протистоять рибалкам - дивіться в сюжеті.

Це - кубинське містечко Санта-Фе. І саме тутешнє узбережжя дуже полюбляють ламантини - ссавці до шести метрів завдовжки й майже півтори тонни завважки. Попри такі показні дані, вони взагалі не агресивні, повільні та травоїдні.

Янет Хорхе Діаз, жителька Санта-Фе:

Мій син пробігав уздовж берега, як раптом побачив ламантина. Він ліг біля нього, а потім - навіть обійняв. Ламантин спокійно відреагував на його прихильність. Це дуже приємні тваринки.

Однак не всі ставляться до ламантинів так велелюбно. Наприклад, кубинські рибалки, навпаки, сприймають цих ссавців тільки як шанс заробити гроші. Адже м'ясо цих тварин вважається делікатесом і, відповідно, дорого коштує.

Лорена Гонсалез, волонтерка:

Ламантини перебувають у критичній ситуації, бо можуть опинитися на межі зникнення. І не лише на Кубі, а й у Карибському басейні загалом. Головна проблема - браконьєрство. Рибалки виловлюють і вбивають цих тварин.

Біологи ж наголошують - ламантини є справжнім скарбом морського тваринного світу. Проте на Кубі рік у рік їхня кількість невпинно зменшується. Саме тому фахівці закликають посилити боротьбу з браконьєрством.

Лорена Гонсалез, волонтерка:

Нам важливо, щоб ламантинів сприймали не як шмат м'яса. Це чудова та дуже важлива для фауни тварина, яку треба захищати. Слід уже змалечку навчати дітей, як потрібно дбати про природу та, зокрема, про зникомі види.

Водночас деякі рибалки розповідають - ламантини їх не цікавлять як здобич. Вони добре ставляться до цих тварин.

Карлос Кастільйо, рибалка:

Ми їх не чіпаємо. Навпаки - за потреби навіть допомагаємо. Поливаємо водою, наприклад. Для нас це просто красиві тваринки.

Утім, місцеві жителі й активісти рибалкам не вірять. Кажуть - на власні очі бачили, як ті виловлювали цих ссавців. І додають - якщо вони не припинять цього робити, готові порушувати це питання у владних кабінетах. Бо існування цього виду справді може опинитися під загрозою.