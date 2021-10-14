До сторіччя видатного польського художника Вільгельма Котарбінського журнал "Антиквар" вперше опублікував у своєму номері унікальні факти особистого життя та творчості митця. Спеціальний випуск "Світ і світло Вільгельма Котарбінського" готували дослідники з п'яти країн, де жив та працював майстер.

Як проходили дослідження та які унікальні факти знайшли - дивіться далі.

Вільгельм Котарбінський, видатний польський митець, який половину свого життя присвятив Україні та Києву. Він розписував храми й маєтки аристократів та промисловців. Не боявся тиражувати маленькі чорно-білі поштівки й для простих міщан. Та за радянських часів про художника веліли не згадувати. І тільки через сторіччя вдалось віднайти унікальні факти його життя та творчості.

Польський історик Олександра Пеліховська стала кураторкою та запрошеною редакторкою спецвипуску журналу "Антиквар". Каже, було досить важко відшукати рідкісні матеріали. Та попри кордони та пандемічні обмеження робота не припинялася.

Олександра Пеліховська, запрошений редактор випуску та меценатка проєкту, магістрант Інституту історії мистецтва Варшавського університету:

Ми працювали півтора року. Про нього дуже багато знають, але ніхто не бачив його зображення. От власне я знайшла гравюру і вперше у цьому номері воно надруковане, тут дуже багато ексклюзивних матеріалів. Ми знайшли його дитячі спогади, що ніде ніколи не друкувалося.

До масштабного міжнародного проєкту долучилися дослідники з п'яти країн, де жив та працював художник - Польщі, України, Італії, Білорусі та Росії.

Ганна Шерман, головний редактор журналу "Антиквар":

Найголовніше те, що ми власне і на обкладинці нашого журналу, це фрагмент розпису у Володимирському Соборі, це власне один з найбільших пам'ятників цьому митцю.

На вернісажі представлена серія авторської графіки сучасної української мисткині Олени Придувало. Натхненням слугували зображення Серафимів на малих куполах Володимирського кафедрального собору.

Олена Придувала, сучасна українська місткиня, художниця:

Я так емоційно підійшла до цієї серії, роздивлялась якісь його роботи чорно-білі, якісь відбитки й малювала просто якусь свою емоцію, а потім вирішила, що все ж таки для мене Котарбінський - це Володимирський Собор.

Серії вісника "Світ і світло Вільгельма Котарбінського" - це перше об'ємне видання про художника і найбільший за обсягом випуск у 200 сторінок за всю історію "Антиквара".