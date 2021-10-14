Зеленский посмертно присвоил военным звание Героя Украины [ Редактировать ]
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим посмертно. Соответствующие документы были обнародованы на сайте главы государства.
Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено посмертно полковнику Николаю Верхогляду и солдату Рустаму Хамраеву.
- Полковнику Николаю Верхогляду звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и специальных задач, верность военной присяге".
- Солдату Рустаму Хамраеву – "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее мы писали о том, что в Харькове умер последний Герой Советского Союза.
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