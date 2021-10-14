Сенатор Франции Гуле с трибуны во время дебатов: Виктор Медведчук отправлен под домашний арест без суда и следствия

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отправлен под круглосуточный домашний арест без каких-либо судебных разбирательств