До кінця року Україна отримає черговий транш від Міжнародного Валютного Фонду. Такий прогноз дав найбільший банківський холдинг США J. P. Morgan. Утім, суму прогнозують меншу. Аналітики вважають, що в четвертому кварталі цього року МВФ виплатить транш в розмірі майже півтора мільярда доларів. Більше економічних новин далі в огляді Кирила Воронка.

Пасажирський термінал аеропорту в Дніпрі готовий на 30 відсотків. Про це повідомляють інвестори проєкту. Будівництво йде ударними темпами, і вже до кінця наступного року його обіцяють завершити. Наразі там тривають бетонні роботи, встановлюють металоконструкції, прокладають інженерні мережі. Наступного тижня почнуть облаштовувати понад три кілометри злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки та перон.

Мито на імпорт кабелів в Україні скасували. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Усе щоб уникнути зростання цін на Інтернет для користувачів. І надати всім охочим доступ до оптичних мереж до 2024 року. У Мінцифри також зазначили: через скасування мита Інтернет проведуть у трьох тисячах сіл по всій країні.

Перший мільйон електронних лікарняних уже оформили в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, Е-лікарняні, зокрема, істотно розвантажать медиків і спростять отримання страхових виплат. Від 1 жовтня лікарняні оформлюють тільки в електронному форматі. Дані вносять до національної електронної системи охорони здоров'я.

Українці до 18 років зможуть вільно подорожувати без жодних додаткових вимог у межах України. Про це під час брифінгу повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Він зазначив, що цю категорію ще не імунізували, тож і тестів не вимагатимуть. Решта пасажирів із 21 жовтня матимуть право на проїзд у транспорті міжобласного сполучення лише в разі наявності щеплення або негативного результату ПЛР-тесту.