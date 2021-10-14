Завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну.

Бігом, відтисканням, підтягуванням та присіданням випробували себе сьогодні силовики Рівненщини. Вони виконували так званий тест "Мерфі". Свою витривалість продемонстрували шість десятків учасників із поліції, служби порятунку, Нацгвардії, прикордонної служби, ЗСУ та СБУ. Як це було і заради чого всі ті випробування - розкажуть мої колеги.

Майдан Незалежності в Рівному. Тут від самого ранку зібралося майже 60 чоловіків. Поліцейські, рятувальники, військові, нацгвардійці, прикордонники та спецпризначенці - всі вони прийшли здавати всесвітньо відомий тест "Мерфі". Це випробування започаткував американський військовий Майкл Мерфі. Ці завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну.

Сергій Мерчук, начальник управління патрульної поліції в Рівненській області:

Тест заключається в тому, що ми будем бігти 1 кілометр 600, потім 100 разів підтягуватись, 200 віджиматись і 300 присідати, і знову 1 кілометр 600 - повертатися назад.

Сил учасникам додає підтримка близьких.

Тетяна, жителька Рівного:

Щоб підтримать бойовий дух сина. Він служить в армії вже 12-й рік.

Налаштовані гарно. Настрій чудовий взагалі. Будем старатися викластись наповну.

Перший етап починається із забігу.

Дистанція - одна миля. Це кілометр і шістсот метрів. Центральними вулицями Рівного до міського парку. Потім - силові випробування. Присідання, підтягування та відтискання.

Іван Рудик, рятувальник ГУ ДСНС України в Рівненській області:

Сили потихеньку вже починають покидати, але ми не здаємся. Це відбувається сетами: 20 сетів по 5 підтягувань, 10 відтискань від підлоги і 15 присідань. І це все повторюється 20 разів.

Андрій - єдиний учасник, який ускладнив собі випробування, одягнув бронежилет. А це додаткових вісім кілограмів. За плечима ветерана - кілька ротацій на східному фронті.

Андрій Кожух, військовослужбовець Збройних сил України:

Всьо на емоціях. Багато сили додають емоції - адреналін викидається в кров.

Далі без жодних зупинок - знову біг. Фінішують учасники в центрі міста.

Перший учасник прибіг за часом 24,58. Найкращий результат у Дмитра.

Дмитро Матеюк, інструктор з особистої безпеки ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Роки тренувань. Все життя присвятив спорту. Через біль сльози й пот пройшов це випробування.

Із повним комплексом вправ упоралися всі. Вклалися в майже сорок хвилин.

-Скажіть Ваші відчуття? - Класні. -Що найважче давалося? - Все. (Сміється). Бігти саме важче було.

Показати те, що хлопці дійсно готові зустрічати ворога в нашій країні і земля в нього буде під ногами горіти.

Рівненські силовики випробування пройшли гідно. Більшість із них уже воювала на Сході. Для кожного тест "Мерфі" - це перевірка власної готовності будь-якої миті стати на захист України.