Ми бачимо війну їхніми очима. З телеекранів та інтернет-сторінок вони розказують та показують нам і запеклі бої, і фронтові будні. Сьогодні українські військові кореспонденти показали власні світлини з Донбасу. Ексклюзивні знімки вони зібрали в спільну фотовиставку.

Серед авторів - і наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Про "залаштунки" війни Ірина Розова продовжить.

Вони їхали на фронт із мінімальною підготовкою і вчилися працювати у прямому сенсі "на полі бою". А сьогодні військові журналісти представили на широкий загал те, що робили не для глядача, а особисто для себе. Щоб зрозуміти війну. Деякі фото зроблені на мобільні телефони, деякі - на професійну камеру. Різнопланові, але всі вони про життя під обстрілами. На світлинах - зруйновані будівлі, прифронтові будні та бійці.

Ірина Баглай, військова кореспондентка "Подробиць":

Це ті фотографії, які в принципі були в доступі.

Моя колега Ірина Баглай, військова кореспондентка, сьогодні по інший бік камери. Це фото з кошеням зробила на Луганщині минулого року. Згадує, як того дня після запеклого бою поїхали фільмувати позиції наших військових. І раптом біля зброї Ірина побачила маленьку тваринку.

Ірина Баглай, військова кореспондентка "Подробиць":

Ми йдемо на саму позицію і тут...вони розповідають, що були міномети, що кілька годин цей бій був, що голову не можна було підняти, і тут я зупиняюся і бачу – оце, тобто те, що несумісне взагалі з війною. Це те, що вражає. На війні дуже багато поганого, болю і тому дуже сильно і гостро відчувається світле, добре, те, що асоціюється з домівкою, з миром.

Українських військкорів війна об'єднала, каже організаторка виставки кореспондентка Євгенія Китаїва. І додає - співпраця українських репортерів - унікальний випадок у світовій журналістиці. На фронті всі забули про конкуренцію і просто допомагали одне одному. А згодом потоваришували.

Євгенія Китаїва, військова кореспондентка:

Обговорювали якось одну фотографію, один, інший раз, і якось мені прийшла ідея - ми зібралися на каву і я кажу: "Слухайте, а у нас же у всіх є на телефонах купа фотографій чогось красивого". Я просто собі їх листала кожен раз і кажу :" Давай покажемо людям". І всі: "Класна ідея, давай, давай." І нас так назбиралося 13.

Усі представлені фотографії можна придбати. А весь виторг спрямують на потреби армійців.