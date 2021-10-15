Британець встановив рекорд з пияцтва [ Редактировать ]
Випити у понад пів сотні пабів за добу спромігся британець, на ім'я Мет Елліс. Усе аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік почастувався в п'ятдесяти одному закладі. У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мілілітрів будь-якого напою.
Перші десять пабів вдалося відвідати лише за годину. Проте далі випивати було все важче, розповідає Елліс. Крім того, він не є прихильником алкоголю. Та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії.
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Її зріст - 2 метри 15 сантиметрів. Для туркені це вже другий рекорд Гіннеса. 2014-го, коли Гельгі було 18, її визнали найвищою дівчиною-підлітком у світі.
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