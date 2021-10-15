Зросла кількість жертв філіппінського шторму "Компасу" [ Редактировать ]
До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря "Компасу", що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже дві тисячі людей евакуювали.
Нині від шторму потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 - травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили заняття, а на фондовому ринку скасували торги.
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Уже відомо щонайменше про 13 загиблих, - повідомляють місцеві ЗМІ. Ще дев'ятеро - вважають зниклими безвісти.
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