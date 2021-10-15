Школярам продовжать канікули через стрибок захворюваності на ковід [ Редактировать ]
Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість двох тижнів, учні відпочиватимуть - 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Маленьких пацієнтів у стаціонарах - понад пів тисячі. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково - уже з понеділка.
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