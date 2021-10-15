У США врятували величезну черепаху, яка опинилася на мілині. Рептилія належить до виду шкірястих черепах - найбільших у світі. Їхня вага може сягати дев'ятисот кілограмів. І хоча ця важила лише 270 - для рятувальної операції знадобилася ціла команда фахівців.

Застосували обладнання для підйому дельфінів чи малих китів. Спеціалісти оглянули тварину, і переконалися, що з нею все гаразд. Тож науковці певні - після повернення до рідної стихії вона має шанс прожити довге і щасливе життя.