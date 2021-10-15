Величезну черепаху врятували з мілини у США [ Редактировать ]
У США врятували величезну черепаху, яка опинилася на мілині. Рептилія належить до виду шкірястих черепах - найбільших у світі. Їхня вага може сягати дев'ятисот кілограмів. І хоча ця важила лише 270 - для рятувальної операції знадобилася ціла команда фахівців.
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