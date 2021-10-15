Перші десять пабів вдалося відвідати лише за годину

Випити у понад пів сотні пабів за добу спромігся британець, на ім'я Мет Елліс. Усе аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік почастувався в п'ятдесяти одному закладі.

У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мілілітрів будь-якого напою. Перші десять пабів вдалося відвідати лише за годину. Проте далі випивати було все важче, розповідає Елліс.

Крім того, він не є прихильником алкоголю. Та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії.